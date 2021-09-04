Эксперт оценил перспективы создания города Спутника на Дальнем Востоке

Фото: Минобороны РФ

Город Спутник с населением в 300 тысяч жителей возведут в 30 километрах от Владивостока. Однако политолог и профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин отметил, что строительство нового города станет трудной задачей, но решит многие проблемы данных территорий.

Идею развития населенных пунктов в Сибири и на Дальнем Востоке выдвинули зампред правительства Марат Хуснуллин и министр обороны Сергей Шойгу. Соответствующее соглашение по строительству города около Владивостока подписали на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По словам эксперта, острая проблема в регионе — нехватка кадров. Новый город, возможно, поможет привлечь новых специалистов и станет экономически выгодным и востребованным.

— Вокруг Владивостока будет сконцентрировано промышленное производство, он должен стать мощным экономическим узлом. То, что этот город нужен, сомнения не вызывает... Возможно, строительство города будет притягивать рабочие руки. Но дьявол в деталях, поэтому вопрос, как это будет реализовано, — отметил специалист.

При этом политолог выразил надежду, что в новом городе разместят образовательные центры и новые кампусы, где появятся молодежные движения. Из-за этого в регион будут приезжать молодые люди учиться и работать, передает Национальная служба новостей.

В пятницу, 3 сентября, во время пленарного заседания на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что глава Минобороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров хорошо работают на своих местах. Если после парламентских выборов они примут решение идти в Госдуму, президенту будет жалко их отпускать.