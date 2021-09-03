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Путин заявил, что ему будет жалко отпускать Шойгу и Лаврова в Госдуму

Илья Ашуров

Политика
Путин заявил, что ему будет жалко отпускать Шойгу и Лаврова в Госдуму
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что глава Минобороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров хорошо работают на своих местах. Если после парламентских выборов они примут решение идти в Госдуму, президенту будет жалко их отпускать. Соответствующее заявление глава государства сделал во время пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в пятницу, 3 сентября.

— Коллеги просто обратились ко мне с просьбой, чтобы они возглавили список, демонстрируя, что все, что делает партия «Единая Россия», реально воплощается в жизнь, в том числе усилиями этих людей, — пояснил Путин.

Также он добавил, что окончательное решение о смене работы оба политика будут принимать самостоятельно, передает ТАСС.

19 июня во время съезда партии «Единая Россия» Владимир Путин перечислил имена кандидатов, которых стоит включить в общефедеральный список на выборах в Госдуму от партии.

Первую пятерку партийного списка составили министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и глава больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Выборы депутатов в Государственную думу пройдут 17–19 сентября. Жители столицы смогут проголосовать в онлайн-формате. На самые острые вопросы о дистанционном голосовании «Вечерней Москве» ответили эксперты.

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