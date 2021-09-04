Лось прогулялся по улицам района Ивановское в столице

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Лось прогулялся по шоссе Энтузиастов в Ивановском районе Москвы. Об этом в субботу, 4 сентября, сообщили сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Начальник отдела столичного департамента природопользования Сергей Бурмистров отметил, что выход диких животных из лесов совершенно нормален. По его словам, молодые лоси, не зная местности, часто заходят в жилые кварталы города.

— И в сентябре у взрослых лосей начинается гон, брачный период, они становятся дурные, много бегают в поисках партнера, зачастую ведут себя агрессивно, — рассказал специалист.

Также Сергей Бурмистров предупредил, что к животным нельзя близко подходить и кормить их. Разрешается лишь наблюдать издалека.

— Если лось, например, забежал на закрытую спортивную площадку и не знает, как выбраться, надо звонить, это сразу отрабатывается полицией и нашими службами, когда есть угроза человеку или животному, — сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на слова представителя ведомства.

В четверг, 2 сентября, Сергей Бурмистров заявил, что лося из столичного Терлецкого парка, который облюбовал район Новогиреево, где объедает яблони, планируют перевезти в парк «Лосиный остров».