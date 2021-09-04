В доме, где проживает Дмитрий Певцов, объявлена эвакуация в связи с угрозой взрыва

Фото: Кирилл Журавок

Сегодня, 4 сентября, было заявлено об угрозе взрыва в доме, где проживает Дмитрий Певцов с семьей. О заложенном взрывном устройстве поступило сообщение в ФСБ.

Об этом Дмитрий Певцов сообщил во время стрима в инстаграме в ходе общения со своими избирателями. Певцов не может утверждать, что угрозы и давление связаны с его политической деятельностью как кандидата в депутаты.

— Скорее, это криминал с элементами коррупции, — заявил он. — Наше ТСЖ несколько лет отбивает атаки рейдеров, которые пытаются захватить наш дом и другие здания. Наш дом — это здание старинной постройки, видимо, оно кому-то приглянулось. Жители выбрали меня председателем ТСЖ, и я возглавляю оборону. Мы постоянно ездим в суды, жилкомиссии, но чиновникам не до нас.

По словам Певцова, жители стали писать ему в вотсап, когда он был вне дома. Им сообщили о заложенном взрывном устройстве, затем во дворе появился участковый. Как выяснилось, кем-то были спилены замки в подвале и на чердаке здания. Как предполагают жители, этой ситуацией рейдеры пытаются доказать, что им надо срочно передать права на управление домом. А затем — постараются прибрать здание к рукам.