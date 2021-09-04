Форум социальных инноваций регионов пройдет в Москве на следующей неделе

Фото: Владимир Новиков, Вечерняя Москва

Россия, Москва, Хрустальный переулок, 1 Карта всех событий

IV форум социальных инноваций регионов начнется на следующей неделе в Москве в Гостином дворе. Посетителей ожидают различные активности: VR-экскурсии и проверка здоровья. На площадке 12 стран мира представят проекты для развития социальной сферы города.

Среди участников представлены автор бестселлера «Черный лебедь» Нассим Талеб, футуролог Герд Леонгард, архитектор и урбанист Хироки Мацура, специалист в области культуры сервиса Джон Шоул, писатель и бизнес-консультант Ицхак Адизес.

В зоне проекта «Московское долголетие» проведут занятия по нейрогимнастике, фейсфитнесу, красивой осанке и цигуну и расскажут об основах здорового образа жизни и долголетия.

На площадке офисов «Мои документы» организаторы предложат гостям проверить здоровье с помощью робота-диагноста. Здесь можно будет сдать экспресс-анализы и получить рекомендации. Помимо этого, в зоне центров госуслуг посетители смогут пройти VR-квест по офисам «Мои документы».

В зоне департамента образования и науки гости познакомятся с проектом «Московская электронная школа», узнают о других образовательных сервисах и проведут эксперименты в виртуальных лабораториях.

На официальном сайте мэра Москвы представлена подробная программа мероприятия. Для посещения форума необходимо заранее зарегистрироваться и предъявить на входе QR-код, который подтверждает защиту от коронавируса.

В пятницу, 3 сентября, фестиваль молодой драматургии «Любимовка» стартовал в театре «Современник».