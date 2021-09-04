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Астрологи назвали пять пар знаков зодиака, которым не суждено быть вместе

Виктория Сикерина

Общество
Астрологи назвали пять пар знаков зодиака, которым не суждено быть вместе
Фото: Unsplash

Специалисты убеждены, что даже сильная страсть и крепкая любовь не помогут людям, которым не суждено быть вместе. Астрологи назвали пять таких зодиакальных пар.

Романтические Овны и Львы уживаются друг с другом лишь до первой ссоры. Первые любят конфликты и часто бросаются дерзкими и обидными фразами, а вторые — переживают ссоры наедине с собой. При этом Львы не терпят, когда партнер указывает на их недостатки. В таком случае разлад в отношениях неизбежен.

Спонтанные Водолеи и консервативные Тельцы редко обретают совместное счастье. Одни не понимают вторых, и, наоборот. В определенный момент Водолеям станет скучно со спокойным и серьезным Тельцом, отметили эксперты.

Коммуникабельные Близнецы всегда умеют найти общий язык с разными людьми. Однако обуздать Скорпиона не получится даже у них. Представители этого знака зодиака обожают конфликты и втягивают в них своих партнеров. Над их эмоциональностью в какой-то момент начнут смеяться Близнецы, однако Скорпионы не будут терпеть такого отношения.

Домашние Раки испугаются активных и даже сумасшедших Стрельцов. Представители этих знаков зодиакального круга — полные противоположности: чуткость и романтичность никогда не сможет ужиться с жаждой приключений и свободолюбием.

Спокойные Весы предпочитают темпераментных партнеров. При этом зачастую Рыбы не показывают должной эмоциональности. Из-за этого конфликта представителям данных знаков зодиака будет тяжело ужиться вместе. В этом союзе Рыбы будут чувствовать себя лишними, передает Пятый канал со ссылкой на слова экспертов.

Ранее астролог Лиана Жемчужная рассказала, представителям каких знаков зодиака стоит ожидать глобальных изменений в жизни в сентябре текущего года.

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