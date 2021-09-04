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Стоящего на подоконнике многоэтажки мужчину заметили на севере Москвы

Виктория Сикерина

Город
Стоящего на подоконнике многоэтажки мужчину заметили на севере Москвы
Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Плещеева, 8Карта всех событий

Мужчину, стоящего на подоконнике, заметили в жилом доме в Северном административном округе (САО) Москвы. Об этом с субботу, 4 сентября, рассказал источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах.

Инцидент развернулся на улице Плещеева.

По словам источника, полиция начала переговоры с мужчиной. Также на место происшествия прибыли сотрудники ГУ МЧС.

В результате человека сняли с подоконника и передали полицейским, сообщают в экстренных службах.

В августе на Херсонской улице на юго-западе столицы росгвардейцы задержали ночью женщину, которая залезла на подоконник четвертого этажа жилого дома с младенцем на руках и громко кричала. Источник «ВМ» в пресс-службе главного управления Росгвардии по городу отметил, что гражданка находилась в неадекватном состоянии.

После поступления информации о произошедшем на место инцидента прибыли сотрудники Росгвардии и начали переговоры с женщиной. В результате с помощью сотрудников МЧС, которые вскрыли входную дверь квартиры, росгвардейцы задержали гражданку.

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