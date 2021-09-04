Японцы настаивают на «безжалостных» действиях в отношении России из-за Курил
— Россия уже не скрывает своих намерений. Японии также уже пора действовать безжалостно. Надо ввести против нее жесткие санкции, — заявил один из пользователей.
При этом некоторые обвинили в сложившейся ситуации бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который «вел страну в неизвестном и бессмысленном направлении в вопросе Южных Курил», передает телеканал 360.
В пятницу, 3 сентября, президент РФ Владимир Путин отметил, что на Курильских островах создадут набор стимулов и льгот для бизнеса, в который, среди прочего, войдет освобождение от уплаты налогов на десять лет. Это решение создаст конкурентоспособную среду для бизнеса в данной местности.