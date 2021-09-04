Японцы настаивают на «безжалостных» действиях в отношении России из-за Курил

Фото: Пресс-служба Совфеда

Токио должен начать действовать «безжалостно» против Москвы из-за ситуации на Южных Курилах. На таких действиях настояли в субботу, 4 сентября, японские СМИ.

Поводом для этого стало заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об отсутствии поддержки совместной хозяйственной деятельности между государствами на островах.

Однако местные репортеры написали, что глава российского МИД высказал такое мнение из-за того, что совместная работа предполагает следование японской юридической системе, что запрещено в России.

После публикации текста в комментариях разразилась полемика между японцами. Многие из них были агрессивно настроены.

— Россия уже не скрывает своих намерений. Японии также уже пора действовать безжалостно. Надо ввести против нее жесткие санкции, — заявил один из пользователей.

При этом некоторые обвинили в сложившейся ситуации бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который «вел страну в неизвестном и бессмысленном направлении в вопросе Южных Курил», передает телеканал 360.

В пятницу, 3 сентября, президент РФ Владимир Путин отметил, что на Курильских островах создадут набор стимулов и льгот для бизнеса, в который, среди прочего, войдет освобождение от уплаты налогов на десять лет. Это решение создаст конкурентоспособную среду для бизнеса в данной местности.