Путин рассказал о беспрецедентном наборе льгот для бизнеса на Курилах

Фото: Администрация президента РФ

На Курильских островах создадут набор стимулов и льгот для бизнеса, в который среди прочего войдет освобождение от уплаты налогов на десять лет. Соответствующее заявление глава государства сделал во время очередной сессии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в пятницу, 3 сентября.

По его словам, на Курилах следует создать конкурентоспособную среду для бизнеса. Для этого в том числе потребуется улучшить параметры налоговой нагрузки, скорость и качество госуслуг.

— Именно такой, по сути, беспрецедентный набор льгот и стимулов мы создадим на Курильских островах, например, где полностью освободим бизнес от уплаты ключевых налогов на прибыль, на имущество, земельного и транспортного налога. Причем на десять лет, — сказал президент.

При этом Путин подчеркнул, что набор льгот должен быть предоставлен компаниям, которые будут реально работать в регионе, а не только регистрироваться на Курильских островах. Среди подобных льгот президент также назвал пониженные до 7,6 процента страховые взносы и режим свободной таможенной зоны, в рамках которой не будет взимать налог на добавочную стоимость (НДС), передает ТАСС.

Также 3 сентября на ВЭФ Путин предложил отложить на год рассмотрение вопроса о пятилетней отсрочке проверки для бизнеса. По его словам, предложенный срок отсрочки довольно большой. Перед его утверждением следует оценить деятельность инвесторов.

В ходе сессии экономического форума 2 сентября Путин заявил, что действующие меры поддержки Дальнего Востока недостаточны, так как оттуда продолжается отток населения. Темпы оттока людей из региона сократились, но не прекратились, добавил он.

Если бы люди ощущали, что им хорошо на Дальнем Востоке, то они бы приезжали туда, а не уезжали, подчеркнул глава государства. Историческая задача заключается в том, чтобы сохранить количество людей там и приумножить его.

С этой целью, по словам Путина, необходимо создавать рабочие места, обеспечить доходы людей, а также развивать производственные мощности.