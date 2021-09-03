Путин согласился отложить на год вопрос о пятилетней отсрочке проверок бизнеса

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин предложил отложить на год рассмотрение вопроса о пятилетней отсрочке проверки для бизнеса. Соответствующее заявление глава государства сделал во время очередной сессии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в пятницу, 3 сентября.

По его словам, предложенный срок отсрочки довольно большой. Перед его утверждением следует оценить деятельность инвесторов.

— Нам нужно посмотреть, как инвесторы реализуют заявленные планы. И как они пользуются теми мерами поддержки, которые в целом проработаны и это такой инструментарий, на мой взгляд, очень хороший. Поэтому действительно давайте через год вернемся к этому предложению, — передает слова президента РИА Новости.

До этого на ВЭФ Путин поддержал идею по модернизации Корсаковского порта на Сахалине, который будет способствовать развитию рыбного бизнеса. По словам главы государства, ему «очень нравится» эта идея.

2 сентября Путин также заявил, что действующие меры поддержки Дальнего Востока недостаточны, так как оттуда продолжается отток населения. Темпы оттока людей из региона сократились, но не прекратились, добавил он.

Если бы люди ощущали, что им хорошо на Дальнем Востоке, то они бы приезжали туда, а не уезжали, подчеркнул глава государства. Историческая задача заключается в том, чтобы сохранить количество людей там и приумножить его.

С этой целью, по словам Путина, необходимо создавать рабочие места, обеспечить доходы людей, а также развивать производственные мощности.