Сборная России по футболу обыграла Кипр

Фото: twitter.com/teamrussia

Сборная России по футболу в субботу, 4 сентября, нанесла поражение сборной Кипра в матче отбора чемпиона мира в Катаре.

Матч группы Н прошел в Никосии. Российские спортсмены отправили в ворота противника два мяча. При этом футболисты из Кипра не смогли нанести ответных ударов.

В результате встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из России.

Авторами победных голов стали Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов, забившие на шестой и 55-й минутах соответственно. При этом отличился и Федор Смолов — он совершил две голевые передачи.

В результате сборная России по футболу набрала 10 очков. В настоящий момент команда лидирует в группе. В следующий раз российские спортсмены выйдут на поле 7 сентября против команды Мальты.

В субботу, 4 сентября, Паралимпийская сборная России завоевала 10 медалей и вырвалась на третью строчку рейтинга команд, опередив спортсменов из США в медальном зачете. Таким образом, на данный момент в копилке российской команды 117 паралимпийских наград, из которых 36 — золотые.