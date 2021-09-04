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Российские спортсмены заняли третью строчку рейтинга в предпоследний день Паралимпиады

Виктория Сикерина

Спорт
Российские спортсмены заняли третью строчку рейтинга в предпоследний день Паралимпиады
Фото: vk/russianparalymp

Паралимпийская сборная России завоевала 10 медалей в субботу, 4 сентября, и вырвалась на третью строчку рейтинга команд, опередив спортсменов из США в медальном зачете.

Предпоследний день соревнований завершился для российских атлетов удачно. Золотые медали выиграли лучники Кирилл Смирнов и Маргарита Сидоренко в стрельбе из классического лука в миксте и легкоатлет Дмитрий Сафронов в беге на 200 метров.

Вторые места заняли легкоатлеты Андрей Вдовин в беге на 200 метров и Маргарита Гончарова в беге на 400 метров, а также команда по волейболу сидя.

Бронзу завоевали Артем Калашян и Анна Кулинич-Сорокина в беге на 200 метров, стрелок Сергей Малышев в стрельбе из малокалиберного произвольного пистолета с 50 метров, тхэквондист Зайнутдин Атаев в весе свыше 75 килограммов, а также Сергей Сафин, Дарья Адонина и Иван Фролов в составе сборной России по бочча.

Таким образом, в копилке российской команды 117 паралимпийских наград, из которых 36 — золотые. На первом месте по количеству медалей оказалась сборная Китая, на втором — сборная Великобритании, а на третьем — сборная России.

В пятницу, 3 сентября, на Паралимпийских играх в Токио российский пловец Роман Жданов завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 50 метров на спине и установил мировой рекорд.

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