Крутицкое подворье и ВДНХ: финалисты конкурса «Страна открытий» по-новому показали столицу

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Около 25 тысяч школьников от 15 до 17 лет приняли участие во всероссийском образовательно-туристическом конкурсе «Страна открытий». В течение почти трех месяцев конкурсанты выкладывали видеоролики о любимых местах на платформу TikTok. В результате ребята набрали почти 300 миллионов просмотров.

Конкурс выиграли 100 человек из 50 регионов России. В качестве приза им вручили памятную поездку на поезде по городам страны вместе с популярными блогерами. Ребята посетили Нижний Новгород, Казань, Киров, Самару и другие города.

Одной из победительниц стала Маргарита Кисельникова. Девушка рассказала зрителям о любимых местах в столице, показала крыши многофункциональных центров, посоветовала несколько московских парков, а в особенности отметила Третьяковскую галерею и Красную Площадь. При этом Маргарита горячо полюбила Крутицкое подворье XVI века постройки, где снимали эпизоды многих знаменитых фильмов.

— Моя тема — «Россия глазами детей». Я хотела показать столицу такой, какой ее вижу. Идея создания видеоролика появилась просто: Москва насколько «разнопрофильная», что я не захотела выбирать какое-то одно направление и выбрала сразу все, — отметила школьница.

А 16-летний Роман Бурак снял видео о Российском государственном аграрном университете имени К. А. Тимирязева. В итоге молодой человек выиграл в номинации «Гуманитарные технологии», передает официальный сайт мэра Москвы.

— Мы смотрели видеоролики про Москву, вдохновлялись и бросили себе вызов: показать такую часть города, которую почти никто не знает. Думаю, с этим вызовом мы справились! — поделился Роман.

Награждение победителей проходило в павильоне ВДНХ.

В субботу, 4 сентября, стало известно, что IV форум социальных инноваций регионов начнется на следующей неделе в Москве в Гостином дворе.