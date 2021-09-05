Северное сияние заметили жители Ленинградской области

Фото: youtube.com

В ночь с 3 на 4 сентября в Выборгском районе Ленинградской области было замечено северное сияние. Это природное явление удалось запечатлеть Екатерине Стрельниковой.

Она рассказала, что увидела северное сияние в ночные часы над деревней Озерки.

— Гуляли по пляжу и вдруг засветило северное сияние, пришлось камеру ставить на съемку тайм-лапса, — объяснила девушка.

Также красоту удивительного природного явления удалось поймать фотографу из Санкт-Петербурга Алексею. Он отправился за снимками в Ломоносовский район. Свои фото он сделал в деревне Кандикюля с 01:30 до 03:00 часов. Результатами Алексей поделился на своей странице в соцсети Instagram, передает портал ФАН.

Корреспондент «Вечерней Москвы» рассказала, что такое астрономический туризм. Самые выгодные с точки зрения астроклимата места никогда не совпадают с привычными цивилизованными туристическими Мекками.