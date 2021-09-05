Синяки, отеки, воспаление: врачи рассказали, как нужно выбрать безопасный бюстгальтер

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Во всем мире в начале сентября принято отмечать необычный праздник — день рождения бюстгальтера. Больше ста лет назад, а именно в 1914 году, Мэри Фелпс Джейкоб получила патент на этот элемент женского гардероба. Сейчас выбор бюстгальтеров настолько велик, что часто без помощи консультантов россиянкам сложно подобрать себе подходящую модель. На какие ухищрения несколько веков назад шли женщины, чем может быть опасен современный бюстгальтер и на что нужно обращать внимание при его выборе — в материале «Вечерней Москвы».

История и «нюансы»

В античные времена вместо бюстгальтера египтянки использовали нагрудные повязки из плотных широких льняных полосок ткани. Затем этот элемент гардероба стали делать из кожи, у древних римлянок тоже было что-то похожее — строфии. В Средневековье гардероб женщин пополнился тяжелыми металлическими корсетами. Со временем их конструкция менялась, а после появились и «бесспинные бюстгальтеры» Мэри Фелпс Джейкоб.

Уже в 1935 году были разработаны специальные вставки — подушечки для придания пышности груди, а еще придумана нумерация чашечек от A до D. Еще через три года стали производить бюстгальтеры из нейлона. Сейчас выбор форм, видов и тканей очень обширен. В этом обилии предложений россиянки все равно порой отдают предпочтение не самым удобным для себя моделям. А неправильно подобранный бюстгальтер, например, слишком маленький или с давящими косточками, может причинить женщине множество проблем. Поэтому к его выбору стоит подойти очень внимательно. Об этом «ВМ» рассказала директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.

— Вся молочная железа насыщенна лимфатическими и кровеносными сосудами. Их передавливание в некоторых местах может сказываться негативно. Сначала возникнет отек, возможен даже воспалительный процесс. Перед тем, как надеть бюстгальтер, женщина должна хоть раз в месяц заниматься самоосмотром. Нужно потрогать себя, определить, нет ли болевых ощущений, подкожных образований, не выделяется ли что-то из сосков. Это все очень связанные друг с другом вещи. И сам бюстгальтер лучше подбирать с помощью специалиста, — отметила гинеколог.

По словам Любови Ерофеевой, один из полезных приемов при выборе — надеть бюстгальтер и поднять руки, если ничего не смещается и не доставляет дискомфорт, значит, он подходящего размера. Тем, у кого тяжелый большой бюст, нельзя носить бюстгальтер на тонких лямках, предупредила врач. В таком случае бретели должны быть в «два пальца шириной». Также специалист настоятельно рекомендовала россиянкам после 45 лет раз в год делать маммографию. До этого возраста можно проходить данную процедуру раз в два года, если диагностируется норма, уточнила собеседница «ВМ».

Опасность для здоровья

О том, что неудобный бюстгальтер может быть опасен для здоровья женщины, «ВМ» сообщил и онколог-маммолог, пластический хирург Александр Братик. По его словам, если что-либо системно давит на молочную железу, а чаще всего это косточки, которые впиваются в подмышечную область, могут появиться пигментные пятна или синяки.

— Если при активности косточка бюстгальтера совершает массажные движения или впивается и это повторяется системно, то со временем может появиться узловое образование — сначала доброкачественное, а в будущем переходящее, возможно, и в рак. Бюстгальтер считается украшением для «обычной» груди и поддержкой — для тяжелой. Поэтому выбирать нужно удобное нижнее белье. Бюстгальтер должен быть незаметен для женщины в период носки, но при этом подчеркивать достоинства груди. Если женщина вообще хочет обойтись без него, она может просто подобрать плотную одежду, — сказал онколог-маммолог.

Во время занятий спортом девушки с небольшой грудью также могут обходиться без бюстгальтера, это допустимо, уточнил Александр Братик. А вот плотный утягивающий топ подойдет дамам с пышными формами. По словам собеседника «ВМ», такой элемент гардероба поможет сохранить грудь в комфортном положении. Но дольше полутора часов такую замену бюстгальтера носить не стоит, уверен хирург, потому что необходимо восстанавливать поток лимфы в молочных железах.