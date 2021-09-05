Москва выставила на торги помещение в доме Наркомтяжпрома

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Россия, Москва, проспект Мира, 124к1 Карта всех событий

Московские власти выставили на торги помещение, расположенное в жилом доме Наркомтяжпрома. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Об этом в воскресенье, 5 сентября, сообщил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Выставленное на торги помещение находится на цокольном этаже и имеет площадь 67,2 квадратных метра. Оно расположено в здании на проспекте Мира, дом 124, корпус 1.

— С начала года предприниматели купили у города 307 нежилых помещений, из них два находятся в зданиях, относящихся к объектам культурного наследия. Сейчас на конкурс — особый формат торгов — выставляется нежилое помещение площадью 67,2 квадратного метра, — отметил глава ведомства.

Здание Наркомтяжпрома (Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР — прим. «ВМ») было построено в 1938 году. Оно является образчиком советского конструктивизма, а также имеет элементы характерные для архитектуры сталинского ампира.

Заявки на участие в торгах можно подать до 18 октября. Торги пройдут на портале единой электронной торговой площадки. Их итоги подведут 27 октября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Более подробную информацию о помещении можно получить на инвестиционном портале города Москвы.