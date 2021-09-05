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Протестующие заблокировали город в Черногории из-за интронизации митрополита

Иван Юминов

В мире
Протестующие заблокировали город в Черногории из-за интронизации митрополита
Фото: pixabay.com

Протестующие столкнулись с полицией в черногорском Цетине из-за интронизации митрополита Черногорского-Приморского Иоанникия. Для этой церемонии в страну прибыл настоятель Сербской Православной Церкви.

По предварительным данным, в результате беспорядков пострадали четыре человека. Для разгона демонстраций правоохранители использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

С целью помешать интронизации протестующими были заблокированы въезды в город, также они прорвали кордоны. Тем не менее, церемония состоялась несмотря на беспорядки, отмечает телеканал «Царьград».

4 сентября сообщалось, что радикальное движение «Талибан»* применило слезоточивый газ для разгона женской акции в Афганистане. Также члены движения начали стрелять в воздух.

Жительницы, как отмечается, вышли на улицы Кабула с призывом к равноправию. Кроме того, их беспокоят вопросы получения образования и трудоустройства. В результате акции была избита на площади около президентского одна из протестующих.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.

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