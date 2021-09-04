Участники «Талибана»* разогнали женскую акцию с помощью слезоточивого газа

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Движение талибов* для разгона женской акции применило слезоточивый газ, участники движения начали стрелять в воздух. В субботу, 4 сентября, жительницы Афганистана с протестом вышли на улицы Кабула и призвали к равноправию.

Особенно местных женщин беспокоят проблемы получения образования и трудоустройства.

Корреспондент РИА Новости добавил, что в результате акции участники «Талибана»* избили девушку Наргис Садат. Инцидент произошел на площади около президентского дворца.

В субботу днем, 4 сентября, стратегически важный район афганской провинции Панджшер Хиндж, а также район Аннаба перешли под контроль движения «Талибан»*. По словам очевидцев и представителей талибов*, боевики отмечают захват этих территорий.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.