Посольство РФ призвало не покидать дома проживающих в Гвинее россиян

Фото: Telegram / РИА Новости

Россиянам не стоит покидать свои дома из-за резкого обострения политической ситуации в Гвинее. Об этом сообщило посольство России в стране в воскресенье, 5 сентября.

— Уважаемые граждане России, проживающие в Гвинее! В связи с резким обострением 5 сентября внутриполитической ситуации в Гвинейской Республике, в частности в столице — городе Конакри, призываем вас не покидать места проживания, — говорится в сообщении.

При экстренной необходимости в дипломатическую миссию можно позвонить по телефонам +224-625-25-26-90 и +224-625-25-26-82, отмечается на странице посольства в Facebook.

Видео: Telegram / РИА Новости

5 сентября сообщалось, что в столице Гвинеи, городе Конари, рядом с президентским дворцом наблюдаются военные и слышны выстрелы. По сообщениям СМИ, в стране происходит попытка государственного переворота.

Издание Jeune Afrique со ссылкой на источник сообщило, что предполагаемый путч возглавляет полковник Мамади Думбуя. Ранее он служил во французском Иностранном легионе.

В настоящий момент отряды спецназначения под его руководством вступили в боестолкновение с охраной действующего президента Гвинеи Альфа Конде.

В свою очередь агентство Reuters привело слова высокопоставленного чиновника в правительстве страны. Он сообщил, что президент в ходе перестрелки не пострадал. В то же время источник в военных кругах сообщил агентству о том, что президентский дворец окружен хорошо вооруженными солдатами.