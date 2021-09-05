СМИ: В Гвинее происходит попытка госпереворота

Фото: Скриншот видео очевидца

В столице Гвинейской Республики, городе Конкари, рядом с президентским дворцом наблюдаются военные и слышны выстрелы. СМИ сообщают, что в стране происходит попытка государственного переворота, передает «МИР 24».

Издание Jeune Afrique со ссылкой на источник сообщило, что предполагаемый путч возглавляет полковник Мамади Думбуя. Ранее он служил во французском Иностранном легионе.

В настоящий момент отряды спецназначения под его руководством вступили в боестолкновение с охраной действующего президента Гвинеи Альфа Конде, уточнили в Jeune Afrique.

В свою очередь агентство Reuters привело слова высокопоставленного чиновника в правительстве страны. Он сообщил, что президент в ходе перестрелки не пострадал. В то же время источник в военных кругах сообщил агентству о том, что президентский дворец окружен хорошо вооруженными солдатами.

В Сети появилось видео, предположительно, снятое в районе президентского дворца. На нем видны военные машины и солдаты. Раздаются выстрелы.

Видео: Telegram / РИА Новости

Неудачная попытка госпереворота состоялась в апреля этого года в Иордании. Тогда сообщалось, что в Аммане раскрыли заговор, целью которого было «отстранение от власти короля Абдаллы II.