Более 662 тысяч новых случаев коронавируса зафиксировали в мире за сутки
За сутки в мире выявили более 662 тысяч новых пациентов с коронавирусом. Этот показатель суточного роста числа заболевших стал самым высоким с 17 января. Об этом следует из данных, опубликованных в субботу, 3 апреля, Всемирной организацией здравоохранения.
Уточняется, что всего в мире коронавирусная инфекция была диагностирована у более чем 129,9 миллиона человек. При этом число смертей от коронавируса увеличилось за сутки более чем на 11,3 тысячи и превысило 2,83 миллиона.
Отмечается, что свыше 37 процентов новых случаев COVID-19 пришлось на Европу, где за сутки было выявлено 251 110 пациентов с коронавирусом. Второе место досталось Северной и Южной Америке, где коронавирусную инфекцию диагностировали у 241 084 человек. Третью позицию заняла Юго-Восточная Азия, там за сутки заболели 101 977 человек.
На данный момент самое большое число заражений коронавирусом зафиксировали в США (30 238 692). За ними находятся Бразилия (12 839 844), Индия (12 392 260) и Франция (4 665 709).
В России за все время пандемии диагноз «коронавирусная инфекция» поставили 4 572 077 гражданам, сообщает ТАСС.
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