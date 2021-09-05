Автомобили такси и каршеринга столкнулись на Кутузовском проспекте

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Кутузовский проспект, 8 Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на западе города, трех человек осматривают врачи скорой помощи. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в воскресенье, 5 сентября.

Инцидент произошел на Кутузовском проспекте около дома 8. Участниками аварии стали автомобиль такси и каршеринга, в результате ДТП перекрыты три полосы движения — одна из центра, а также две — в центр.

Детей среди пострадавших нет.

30 августа сообщалось, что в результате аварии, которая произошла в центре Москвы, погибла девушка. Водитель автомобиля марки Hyundai при съезде с внутренней стороны ТТК на улицу Гаврикова не успел остановиться перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбил пересекавшую проезжую часть 25-летнюю женщину.

От полученных травм она скончалась на месте. Отмечается, что 29-летний автомобилист в момент аварии был трезв.

По факту ДТП возбудили уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Водителя задержали.