Автомобили такси и каршеринга столкнулись на Кутузовском проспекте
Два автомобиля столкнулись на западе города, трех человек осматривают врачи скорой помощи. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в воскресенье, 5 сентября.
Инцидент произошел на Кутузовском проспекте около дома 8. Участниками аварии стали автомобиль такси и каршеринга, в результате ДТП перекрыты три полосы движения — одна из центра, а также две — в центр.
Детей среди пострадавших нет.
30 августа сообщалось, что в результате аварии, которая произошла в центре Москвы, погибла девушка. Водитель автомобиля марки Hyundai при съезде с внутренней стороны ТТК на улицу Гаврикова не успел остановиться перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбил пересекавшую проезжую часть 25-летнюю женщину.
От полученных травм она скончалась на месте. Отмечается, что 29-летний автомобилист в момент аварии был трезв.
По факту ДТП возбудили уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Водителя задержали.