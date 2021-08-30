Автомобилист в центре Москвы насмерть сбил 25-летнюю женщину

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Россия, Москва, Гаврикова улица Карта всех событий

ДТП со смертельным исходом произошло в центре столицы в воскресенье, 29 августа. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Водитель автомобиля марки Hyundai при съезде с внутренней стороны ТТК на улицу Гаврикова не успел остановиться перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбил пересекавшую проезжую часть 25-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

Отмечается, что 29-летний автомобилист в момент аварии был трезв.

По факту ДТП возбудили уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Водителя задержали.

Еще одна смертельная авария произошла в подмосковном Подольске. На 53-м километре автодороги М2 «Крым» грузовик столкнулся с остановившимися в пробке автомобилями. В результате ДТП один человек погиб, еще двое получили травмы. Пострадавшие были госпитализированы.

А в Ставропольском крае в этот же день произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей и грузовика, в результате которого погибли пять человек.