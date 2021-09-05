Шанс на стабилизацию: как спрос на нефть скажется на курсе рубля

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Сейчас Россия по добыче нефти догоняет США, и пока это можно назвать положительной динамикой. С точки зрения каких-то перспектив на будущее сейчас сложно давать четкие прогнозы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал доктор экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Смирнов.

— Другое дело, увеличение предложений стимулирует падение цен. Вспомните весну 2020 года и цены. Добыча нефти — это, конечно, новые рабочие места, новые технологии, поступления в федеральный и региональный бюджеты, но с точки зрения влияния на укрепление рубляабсолютно неочевидно. Основная идея правительства в том, чтобы рубль был достаточно слабый, тогда мы достигнем положительного внешнеторгового баланса, что для России в целом хорошо. Но с большой гарантией никто не даст прогноз, слишком много факторов влияет, — сказал Смирнов.

Как «ВМ» добавил экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников, если утвержденный график ОПЕК+ по добыче нефти будет выдержан, то России удастся восстановить допандемийные показатели. По его словам, текущая ценовая ситуация также вполне комфортна для нашей страны.

— Если ничего не изменится, не будет геополитического давления, потрясений на финансовых рынках, то текущая нефть вполне коррелирует с текущим уровнем рубля. При нефти 70–75 рубль «гуляет в коридоре» от 72 до 74. С начала года рубль уже достаточно серьезно укрепился, поэтому есть шанс, что он стабилизируется. Пока мы можем надеяться, что ОПЕК+ будет держать такие цены в установленном графике — это лучший сценарий, — пояснил Масленников.

Все будет зависеть и от состояния глобального хозяйства, которое, как считает эксперт, пока не радует. По его словам, сейчас отмечается устойчивое замедление в Китае, а это один из крупнейших потребителей нефти. Также заметно «торможение опережающих индикаторов» в еврозоне и США, а это означает, что спрос на нефть будет сокращаться, пояснил экономист. Он не исключил, что в конце года уже возможна корректировка графика ОПЕК+.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что мировой спрос на нефть восстановился до 95 миллионов баррелей в сутки. А по прогнозам одной из норвежских консалтинговых компаний, Россия вполне может выйти на рекордный уровень добычи нефти и газового конденсата уже к июлю 2022 года.