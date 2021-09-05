«Желтый» уровень опасности из-за сильного ветра объявили в Москве до 6 сентября

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Из-за сильного ветра в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности до понедельника, 6 сентября. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

— Погода потенциально опасна. Ветер до 15 метров в секунду. Период предупреждения в Москве с 11:00 до 17:00 6 сентября, — говорится в сообщении.

При этом, по данным синоптиков, ветер с аналогичной силой будет дуть в городе и до 20:00 воскресенья, 5 сентября. Также «желтый» уровень опасности объявили в Подмосковье по причине заморозков.

Период предупреждения будет действовать в области с 3:00 до 6:00 понедельника, 6 сентября, отмечается на сайте Гидрометцентра.

5 сентября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что рабочая неделя в Москве начнется с холодной погоды. Ночью 6 сентября, по его словам, в городе ожидается всего два–четыре градуса тепла, в Московской области прогнозируют до минус трех градусов.

Такое похолодание связано с потоком воздушных масс с севера и высокой облачностью, объяснил он. Потепление ожидается в среду, 8 сентября, — днем ожидается около 15 градусов, а ночью — около десяти.

Днем в четверг, 9 сентября, температурный фон повысится до 15–20 градусов, добавил Вильфанд. Такая температура продержится до конца грядущей недели.

Несмотря на прогрев воздуха к концу недели, это, по его словам, будет «неклассическое бабье лето». Это связано с высокой облачностью, хотя и солнца в столице будет достаточно много во второй половине недели.