XVI летние Паралимпийские игры в Токио объявлены закрытыми

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Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс объявил XVI летние Паралимпийские игрыв Токио закрытыми.

Также был потушен огонь Игр. Паралимпийский флаг в рамках церемонии закрытия на Национальном стадионе в Токио был передан мэру Парижа Анн Идальго.

XVII летняя Паралимпиада состоится в столице Франции с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

Паралимпийские игры в Токио прошли с 24 августа по 5 сентября. Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступали на Играх под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР).

В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена. Сборная России была представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований.

Россия заняла четвертое место в итоговом общекомандном медальном зачете. В ее активе 118 наград — 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых. Отечественные паралимпийцы обновили собственное достижение по числу завоеванных наград в истории летних Паралимпиад, а также повторили свой лучший результат по количеству золотых медалей.

Победу в медальном зачете одержала команда Китая (96-60-51). Второй стала сборная Великобритании (41-38-45), тройку замкнула команда США (37-36-31).