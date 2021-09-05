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Детскую поликлинику на 320 посещений в смену построят на севере Москвы

Иван Юминов

Город
Детскую поликлинику на 320 посещений в смену построят на севере Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Зеленоградская улица Карта всех событий

Москомэкспертиза согласовала проектную документацию строительства детской поликлиники на севере города. Об этом сообщил председатель ведомства Валерий Леонов в воскресенье, 5 сентября.

— Специалисты согласовали проект строительства детской поликлиники первого уровня на 320 посещений в смену в районе Ховрино. В поликлинике разместятся профилактическое, рентгенодиагностическое и педиатрическое отделения, кабинеты врачей-специалистов, а также отделения функциональной диагностики и физиотерапии, — рассказал руководитель ведомства.

Объект расположится на Зеленоградской улице. На первом этаже будет оборудован вестибюль с колясочной, зонами ожидания и приема анализов, а также помещением охраны.

Картохранилище, кабинет выдачи больничных, зона профилактики и педиатрическое отделение появятся на втором этаже. На следующем этаже специалисты разместят отделение лучевой диагностики, блок помещений врачей-специалистов, блок реабилитации, а также зону функциональной диагностики с кабинетами ЭКГ и ФВД.

На прилегающей территории появятся площади для игр и отдыха, газоны и цветники, малые архитектурные формы, а также парковки для автомобилей. Всего до конца 2023 года в городе построят более 70 объектов здравоохранения, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

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