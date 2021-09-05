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Рецепт долголетия: назван простой продукт, повышающий иммунитет

Юлия Евграфова

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ЕдаЭксклюзивы ВМ
Общество
Рецепт долголетия: назван простой продукт, повышающий иммунитет
Фото: pixabay.com

Сейчас у россиян популярна теория, что полезнее всего простые продукты, — это, например, кусок мяса, картошка, овощи. Еще одним таким «волшебным элементом» является сало. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа.

— Да, сало сейчас стоит всем есть, оно полезно. Главное, чтобы продукт подходил и не вызывал индивидуальную отрицательную реакцию. Жир он всегда превращается в нужный продукт питания, а желудочно-кишечный тракт — это наш иммунитет. Сало — это продукт, который содержит много полезного. Даже когда лечим ЖКТ часто добавляем ферменты, а они и в сале содержатся. Кусочек сала для долгожителей очень важен. Например, наш профессор дожила до 100 лет, и она любила очень этот продукт. И лучше есть сало в первой половине дня, — поделилась специалист.

А вот мед, который всегда у россиян считался очень полезным для иммунитета, не такой уж безопасный, уточнила Людмила Лапа. Это ведущий аллерген, нарушающий работу иммунной системы. По мнению врача-терапевта, он всегда вызывал обострение аллергии, отеки Квинке. Такую же нежелательную реакцию, заключила специалист, могут спровоцировать все продукты, содержащие пыльцу различных растений.

Еще один фактор, снижающий иммунитет, — это стресс. Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, какие продукты помогут справиться с таким негативным состоянием. Это сезонные фрукты, овощи и полезные сладости — горький шоколад, орехи, качественное мороженое. Главное, уточнила эксперт, не переедать, тогда все съеденное пойдет на пользу организму и не навредит фигуре.

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