Более 30 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Московская область, городской округ Жуковский, аэропорт Жуковский Карта всех событий

В столичных аэропортах задержали и отменили 36 рейсов. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания» в воскресенье, 5 сентября.

Наибольшее число рейсов было задержано в Домодедове — 17. Также там отменили еще семь рейсов.

Вовремя не вылетели два рейса в аэропорту Внуково, также там отменили один полет. Четыре прилета и отлета в Шереметьеве были задержаны, а еще один рейс пришлось отменить.

Также в Жуковском отменили четыре рейса, отмечает издание «Подмосковье сегодня».

В Гидрометцентре России сообщили, что из-за сильного ветра в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности до понедельника, 6 сентября. Ветер в данный период будет достигать 15 метров в секунду, период предупреждения — с 11:00 до 17:00 6 сентября.

При этом, по данным синоптиков, ветер с аналогичной силой будет дуть в городе и до 20:00 воскресенья, 5 сентября. Также «желтый» уровень опасности объявили в Подмосковье по причине заморозков. Период предупреждения будет действовать в области с 3:00 до 6:00 понедельника, 6 сентября.