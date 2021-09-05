Грузовик сбил женщину с коляской на северо-западе Москвы

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Россия, Москва, Митинская улица, 26 Карта всех событий

Грузовой автомобиль на пешеходном переходе сбил женщину с коляской на северо-западе Москвы. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 5 сентября.

— На Митинской улице в районе дома 26 на пешеходном переходе грузовой автомобиль сбил женщину с коляской. На месте работают оперативные службы, — говорится в сообщении.

Информация о происшествии еще уточняется, добавили в ведомстве. В результате ДТП занято по одной полосе улицы в обоих направлениях, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

2 сентября в МВД сообщили, что беременная москвичка попала в больницу после того как ее сбил подросток на самокате.

Инцидент произошел, когда 32-летняя женщина прогуливалась недалеко от дома № 15 на Волгоградском проспекте, как вдруг ее сбил мчавшийся по улице на самокате подросток. После происшествия молодой человек поспешил скрыться.

Женщину доставили в одну из столичных больниц. В медучреждении у нее диагностировали множественные ссадины и ушибы, а также закрытую черепно-мозговую травму. Полиция проводит проверку по факту случившегося.