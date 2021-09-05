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Пятеро подозреваемых в диверсии с газопроводом задержаны в Крыму

Иван Юминов

Происшествия
Пятеро подозреваемых в диверсии с газопроводом задержаны в Крыму
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Пятерых крымских татар задержали по подозрению в повреждении газопровода под Симферополем. Об этом сообщили в региональном МВД в воскресенье, 5 сентября.

Отстаивающий интересы крымских татар адвокат Эмиль Курбединов уточнил, что их обвиняют в повреждении газопровода, которое было совершено в селе Перевальное под Симферополем в августе.

По факту инцидента правоохранители тогда возбудили уголовное дело, отмечает телеканал «Царьград».

27 августа первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что бывший врио заместителя главы администрации президента Украины Андрей Сенченко является главным организатором и исполнителем водной блокады полуострова.

Материалы, подтверждающие его причастность к организации водной блокады, собраны и направлены в СК, добавил парламентарий. Сенченко заставил украинских предпринимателей выделить деньги на перекрытие Северо-Крымского канала в 2014 году, после чего реализовал это, заключил Фикс.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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