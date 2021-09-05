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ФК «Локомотив» одержал победу над ЦСКА в товарищеском матче

Иван Юминов

Спорт
ФК «Локомотив» одержал победу над ЦСКА в товарищеском матче
Фото: Twitter / fclokomotiv

Московский футбольный клуб «Локомотив» одолел ЦСКА в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:1.

В составе «железнодорожников» отличились Даниил Куликов (20-я минута, пенальти), а также Андрей Никитин (66-я). ЦСКА ответил одним голом Эдуарда Багринцева (83-я).

«Локомотив» в субботу, 11 сентября, дома примет самарские «Крылья Советов» в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги. «Армейцы» отправятся в гости к тульскому «Арсеналу» в воскресенье, 12 сентября.

4 сентября сообщалось, что сборная России нанесла поражение Кипру в матче отбора на чемпионат мира в Катаре. Матч группы Н прошел в Никосии.

Российские спортсмены отправили в ворота противника два мяча. При этом футболисты из Кипра не смогли нанести ответных ударов, в результате встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из России.

Авторами победных голов стали Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов, забившие на шестой и 55-й минутах соответственно. При этом отличился и Федор Смолов — он совершил две голевые передачи.

В результате сборная России по футболу набрала десять очков. В настоящий момент команда лидирует в группе. В следующий раз российские спортсмены выйдут на поле 7 сентября против команды Мальты.

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