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Пассажирам столкнувшихся на Неве теплоходов вернут деньги

Василий Плиткин

Происшествия
Пассажирам столкнувшихся на Неве теплоходов вернут деньги
Фото: Pixabay
Россия, Санкт-Петербург, Троицкий мост Карта всех событий

Пассажиры столкнувшихся у Троицкого моста в Санкт-Петербурге теплоходов «Гулливер» и «Дунаевский» имеют право вернуть деньги за билеты. Об этом рассказал генеральный Moby St. Peter Line Сергей Котенев.

По его словам, если не был завершен круиз или перевозка, то по закону о правах потребителей возврат средств возможен.

При этом Котенев отметил, что причины столкновения судов пока неизвестны.

«Нужно смотреть обстоятельства, место, время, погодные условия. Все что угодно может быть причиной. Как и в любом ДТП, кто-то будет виноват. Тут также существуют свои правила движения: как на реке, так и на море», — приводят его слова «Невские новости».

Два прогулочных теплохода столкнулись на Неве ночью 5 сентября. Более 50 пассажиров быстро эвакуировали, а сотрудники следственного комитета устанавливают обстоятельства столкновения.

В середине августа сообщалось, что катер столкнулся с баржей и перевернулся на Волге в Самарской области.

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