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Аргентинские футболисты покинули поле во время матча со сборной Бразилии

Михаил Алимов

Спорт
Аргентинские футболисты покинули поле во время матча со сборной Бразилии
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Спустя несколько минут после начала, отборочный матч на чемпионат мира по футболу между сборными Аргентины и Бразилии оказался прерван. Аргентинские футболисты покинули поле.

Матч начался в бразильском Сан-Паулу в 22:00 и практически сразу же оказался приостановлен. На поле вышли посторонние люди. Причиной этому послужило нарушение протокола по коронавирусной инфекции, передает РИА Новости со ссылкой на АФП.

Отмечается, что четыре аргентинских игрока, которые играют в английской премьер-лиге, не соблюли обязательный двухнедельный карантин после прилета из Великобритании. Причем некоторые из них оказались в стартовом составе сборной.

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