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Две полосы перекрыты на дублере Щелковского шоссе из-за ДТП

Михаил Алимов

Происшествия
Две полосы перекрыты на дублере Щелковского шоссе из-за ДТП
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, Щёлковское шоссе (дублёр) Карта всех событий

На дублере Щелковского шоссе произошло ДТП. Перекрыты две полосы. Об этом в воскресенье, 5 сентября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По информации источника, столкнулись два легковых автомобиля. В аварии пострадавших нет, разлива топлива также не наблюдается. Движение на участке затруднено.

Недавно «ВМ» сообщала о еще одном ДТП. Инцидент произошел на Кутузовском проспекте около дома 8. Участниками аварии стали автомобиль такси и каршеринга, в результате ДТП перекрыты три полосы движения — одна из центра, а также две — в центр.

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