Шойгу рассказал о том, где можно построить города в Сибири

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Между Братском и Красноярском может рахместиться промышленный центр с долгосрочным потенциалом роста. Об этом в понедельник, 6 сентября, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он отметил, что в регионе наличествуют все условия не только для добычи полезных ископаемых, но и для глубокой их переработки, а затем и использовании в строительстве современной отечественной продукции.

Шойгу сообщил, что в районе Канска планируется создать кластер «Алюминиевая долина», где осуществится производства высокотехнологичных товаров с помощью переработанного алюминия. Кластер «Лес и строительные материалы» может быть возведен около Лесосибирска.

По мнению министра, строительство новых городов существенно улучшит экономическую ситуацию в регионе, позволит уменьшить диспропорцию в развитии российских территорий, а также привлечь российских граждан, уехавших за рубеж, передает РБК.

До этого сообщалось, что в тридцати километрах от Владивостока построят новый город Спутник с населением в 300 тысяч человек. Новый город планируется построить на территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская».