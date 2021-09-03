Новый город Спутник построят в 30 километрах от Владивостока

Фото: roscongress.org/Сергей Шинов

В 30 километрах от Владивостока построят новый город Спутник с население в 300 тысяч человек. Об этом в пятницу, 3 сентября, говорится в сообщении Минвостокразвития, которое было распространено в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

В ведомстве отметили, что новый город планируется построить на территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская».

— Площадь застройки составит 925 гектаров. В рамках проекта планируется построить 2,8 миллиона квадратным метров жилья, — говорится в сообщении.

Заместитель главы Минвостокразвития Гаджимагомед Гусейнов охарактеризовал выбранное для постройки города место, как привлекательное для застройщика.

— Десять минут до аэропорта, 40 — до центра столицы Приморья, 15 — до Артема. Рассчитан до 50 тысяч жителей на первом этапе, — отметил он.

Предполагается, что совокупное население агломерации, в которую войдут Владивосток, Артем и будущий город Спутник, составит миллион человек, передает РИА Новости.

В начале августа министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Сибири следует построить до пяти крупных городов с населением до миллиона человек. Они должны выступать в роли крупных научно-промышленных, экономических центров.

По словам министра, эти города нужно направить на ту или иную сферу деятельности. Незадолго до распада СССР существовали подобные планы, но проект был остановлен «по известным причинам».