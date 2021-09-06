Захарова напомнила Украине и США, что РФ не принадлежит к сторонам минских договоренностей

Фото: МИД РФ

Россия не является стороной минских соглашений и американскому посольству в РФ стоит рассказать об этом дипмиссии США на Украине. Об этом в воскресенье, 5 сентября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Такую мысль она высказала в ответ на сообщения посольства США на Украине о том, что России необходимо выполнить свою часть минских соглашений.

— Не знала, что посольство США на Украине по совместительству выполняет функции американского диппредставительства в России. Оптимизация у них такая, что ли?, — поинтересовалась Захарова у себя в Telegram.

Она посоветовала американским посольствам в двух странах начать общаться между собой — дипмиссия в России должна рассказать украинской, что РФ не является стороной конфликта и не должна ничего выполнять. Речь идет только о украинской армии и Донецке с Луганском.

— Свою часть работы российская сторона исправно выполняет. Франции и Германии последнее время делать это все труднее, учитывая, что Киев и косвенно, и прямо заявил о неактуальности минских договоренностей. Саботаж киевским режимом своих прямых обязательств, закрепленных решением СБ ООН, из фактически молчаливой фазы перешел в демонстративно практическую, — прокомментировала официальный представитель МИД РФ выполнение Киеврм минских соглашений.

Захарова добавила, что если США хочет выполнения соглашений — стоит сказать об этом Украине. Остальные указания ее власти ретиво выполняют, передает ТАСС.

До этого в посольстве США на Украине заявили, что Россия должна взять на себя ответственность за прекращение войны в Донбассе. Москва должна вывезти оружие и силы, а также «вернуть» Киеву контроль над его международно признанными границами, говорится в сообщении дипмиссии.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.