Эксперт рассказал, как сэкономить при покупке автомобиля

Фото: Дмитрий Семенов, «Вечерняя Москва»

В последнее время в России образовался дефицит новых автомобилей из-за пандемии и сложностей с поставками комплектующих. По этой причине дилеры стали значительно завышать цены. Автоэксперт, главный редактор «Радио Автодор» Антон Чуйкин в понедельник, 6 сентября, рассказал, как сэкономить в такой непростой период.

— Сейчас, во время дефицита на рынке автомобилей, время продавца, а не покупателя. Цены растут постоянно, вам будут предлагать доплатить за то, другое и третье, апеллируя в том числе к тому, что других автомобилей нет, — отметил он в интервью «Радио Sputnik».

Эксперт сообщил, что наценка может составлять до 50 процентов от стоимости автомобиля. Чтобы избежать лишних трат, стоит заранее продумать именно ту конфигурацию транспортного средства, которая нужна. И затем твердо ее отстаивать при разговоре с дилером.

— Идеальный вариант – когда вы садитесь за стол переговоров с дилером, максимально четко себе представлять «портрет» автомобиля и знать, что это устройство вам полезно, на это вы готовы согласиться, а это не нужно. Это могут быть самые разные устройства: кому-то нужна музыка, а кому-то – стеклянная крыша, — рассказал Чуйкин.

Он отметил, что ситуация на автомобильном рынке стабилизируется в начале следующего года.

До этого были названы самые покупаемые автомобили в России этим летом. Ими стали машины марки Lada. При этом чаще всего покупатели останавливали свой выбор на моделях Granta и Vesta.

Из проданных автомобилей этой марки 16 процентов были новыми, а 84 процента — подержанными.

Второй по популярности стала марка KIA c 32 процентами новых и 68 — подержанных. Чаще всего покупали модели Rio и Sportage.

В тройку лидеров вошел еще один южнокорейский бренд — Hyundai. При этом 36 процентов машин этой марки продали новыми, а 64 процентов — с пробегом. Самыми продаваемыми стали модели Solaris и Creta.