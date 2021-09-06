Губернатор Подмосковья напомнил о новом стандарте строительства жилья в регионе

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В Московской области при строительстве жилых домов действует новый стандарт. Он подразумевает использование новых технологий и современных проектных решений. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

— Мы приняли соответствующее регулирование, которое в твоем доме уберет ступени, оно предусмотрит место для коляски твоего ребенка, твоего велосипеда или самоката, — сообщил он в эфире телеканала «Россия-1».

По новому стандарту особое внимание уделено парковочным местам во дворах, комплексному благоустройству территорий, отделке жилья, соответствующей комфорт-классу. Из зданий уберут мусоропроводы, оснастят территории камерами видеонаблюдения и удобными, а также безопасными подъездами. Стандарту должны соответствовать все дома, построенные после 8 августа текущего года.

Недавно сообщалось, что департамент строительства Москвы приступил к цифровизации строек. Она позволит сократить сроки процесса проверки и подписания документации за отчетный период. Данная мера должна повысить эффективность управления строительством в Москве.