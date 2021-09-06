Число резервистов увеличат в России

Фото: Минобороны РФ

В российской армии планируется увеличить число резервистов. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

— В настоящий момент принято решение о наращивании численности резервистов, — говорится в пресс-службе ведомства.

Точного числа действующих резервистов и то, на сколько планируется увеличить их количество, в сообщении не уточняется.

Также отмечается, что в настоящее время резервисты переброшены на учения в Калининградскую область.

— Данное мероприятие проводится планово и было запланировано в ноябре 2020 года при планировании мероприятий мобилизационной и боевой подготовки на 2021 год, — отмечают в пресс-службе.

Мобилизационный людской резерв — россияне, которые числятся в составе Вооруженных сил страны и находятся в наиболее мобилизационно готовом состоянии. Резервистов начали привлекать к воинским учениям с 2016 года. С тех пор они ни разу не пропустили крупных учений и всегда показывают высокие результаты, а государство обеспечивает их всем необходимым — экипировкой, денежными выплатами и медицинской помощью.