Неделя осталась до окончания регистрации на онлайн-голосование

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До завершения регистрации на онлайн-голосование, которое пройдет с 17 по 19 сентября, осталось семь дней. Жители столицы выберут депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух округах (№ 19 — районы Вешняки, Ивановское, Новогиреево, № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, Проспект Вернадского), а также муниципальных депутатов в Щукине.

Заявления на онлайн-голосование принимаются до 23:59 13 сентября. Желающим зарегистрироваться необходимо авторизоваться в личном кабинете на портале mos.ru, а затем пройти по ссылке. Для этого можно воспользоваться также приложениями «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».

Участие в онлайн-голосовании могут принять совершеннолетние граждане, имеющие постоянную регистрацию в Москве. Кроме того, необходимо иметь полную учетную запись на портале mos.ru. Чтобы подать заявление, следует ввести код из СМС, которое придет на указанный в личном кабинете номер телефона. Заявления сопоставят с реестром избирателей в ЦИК России. За несколько дней до начала голосования жители столицы получат итоговое уведомление о включении в список электронных избирателей. Те, кто будут участвовать в выборах онлайн, не смогут получить бумажный бюллетень, так как их исключат из реестра голосующих на избирательных участках, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Также голосующие могут принять участие в программе «Миллион призов», победители которой получат 250 тысяч призов. Среди них будут выигрыши в размере 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов. Эти призы впоследствии можно будет обменять на товары из списка представленных у партнеров: одежду, обувь, ювелирные изделия и так далее. Кроме того, те, кто будут голосовать онлайн, смогут принять участие в розыгрыше автомобилей и квартир в столице.

Выборы депутатов в Государственную думу пройдут 17–19 сентября. На самые острые вопросы о дистанционном голосовании «Вечерней Москве» ответили эксперты.