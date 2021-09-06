Эксперты назвали самую высокооплачиваемую вакансию сентября

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Вакансией с наибольшей зарплатой в сентябре оказалось предложение по работе генеральным директором в образовательном центре. Работодатель готов платить такому сотруднику до 300 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного порталом «Работа.ру».

Так, его авторы отмечают, что работа гендиректором в образовательном центре требует от кандидата умение управлять компанией и развивать продажи. Также претенденту на эту должность нужно быть готовым к ненормированному рабочему дню.

На втором месте по зарплатам в сентябре расположилась вакансия разработчика приложений. Такому сотруднику работодатель готов платить до 250 тысяч рублей в месяц. На третьем месте с зарплатой до 200 тысяч рублей — руководитель отдела продаж в школе 3D-моделитвоания и системный аналитик в IT-компании.

Высокую зарплату также могут получить соискатели вакансии «ведущий программист» — более 180 тысяч рублей в месяц. На зарплату до 140 тысяч могут рассчитывать менеджер по рекламе в финансовой компании и менеджер отдела сопровождения.

Также в топ доходных вакансий вошли разработчик 1С-Битрикс и преподаватель химии в онлайн-школе. Им готовы предложить зарплату до 100 тысяч рублей.

Исследование экспертов основано на данных сервиса, в котором ежемесячно публикуется 200 тысяч вакансий, зарегистрировано более 730 тысяч работодателей и размещено свыше 19,7 миллионов резюме, передает ТАСС.