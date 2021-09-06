Настя Ивлеева рассказала, когда они расстались с Элджеем

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Блогер-миллионник и телеведущая Анастасия Ивлеева поделилась подробностями личной жизни. Летом в Сети стали появляться сообщения, что пара Ивлеевой и Элджея распалась после почти двух лет брака. В сентябре блогер официально подтвердила информацию об этом.

— Чтобы свободно жить, нужно оповестить людей. Все подозревают, и замалчивать это месяцами невозможно. Так или иначе, в жизни могут произойти другие перемены. Мы думали, какой это будет формат, потому что написать пост в Instagram с разбитым сердечком и пометкой «Мы больше не вместе» было бы здорово, но я подумала, что наши отношения заслуживают большего уважения, хотелось это по-взрослому преподнести, круто, как и наша пара. Это круто началось, круто продолжалось и круто должно было закончиться. Поэтому когда пришла идея с двойной обложкой журнала, с классным фотосетом, где мы можем отобразить наши эмоции через образы, мне это показалось максимально комфортным. Это безумно красивый жест. До нас этого точно никто не делал, — рассказала Ивлеева в интервью для YouTube-канала Ксении Собчак.

Один из главных вопросов ведущей — когда же пара разъехалась.

— Это такой период, который длился с весны этого года, с марта плюс-минус... И здесь хочется отдать ему должное и нашему союзу, потому что мы умели разговаривать друг с другом и слышать. И таким грамотным образом мы сталкивались с проблемами и принимали какие-то решения. Я его люблю до сих пор, он для меня близкий человек. Он и моим другом являлся, и человеком, с которым было о чем поговорить. Он мне заменял всех и вся. Но при этом я занималась своими делами. Но это не то, что мой мир только вокруг него крутился. Я боялась его потерять как любимого человека, как друга, как просто человека из своей жизни, — делится блогер.

Ксения Собчак в интервью сравнила цифры: на празднование своего дня рождения Анастасия Ивлеева потратила около 16 миллионов рублей, при этом финансовое положение Элджея, по ее мнению, сейчас не такое уверенное.

— Мне это неважно. С точки зрения финансового положения у него все замечательно, он прекрасно себя чувствует. Но как на меня это влияет? Почему это для меня важно? Когда мы были вместе, мы и подарки друг другу дарили, и машины покупали, и дом мы вместе купили. Все было супер, — рассказывает Ивлеева.

Инициатива расстаться ей не принадлежала, но она была первой, кто заметил, что в отношениях что-то не так.

— Я начала о проблеме говорить. Дальше мы начали копать и вместе нащупывать это. Но решение расстаться было обоюдным. Раскопали и поняли, что не получается, — говорит блогер.

На вопрос о том, подала ли пара заявление на развод, Ивлеева отвечать не стала, но заявила, что сейчас она никем не увлечена, а всецело погружена в работу.

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