Первый этап Всероссийской олимпиады школьников стартует 13 сентября

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Первый этап Всероссийской олимпиады школьников начнется в столице 13 сентября. Принять участие в ней могут ученики 4–11-х классов, при этом количество дисциплин, в которых можно попробовать свои силы, неограниченно.

Участники олимпиады в этом году будут выполнять задания на компьютерах. Чтобы открыть доступ к заданиям, необходимо получить в своей школе индивидуальный код на каждый предмет.

Первыми в олимпиаде пройдут соревнование по экологии, а завершат ее 31 октября состязания по праву и китайскому языку. В олимпиаде по математике и русскому языку смогут принять участие ученики четвертого класса. Этап по физике, химии, МХК и экономике пройдет для учащихся 7–11-х классов. По остальным предметам предусмотрены задания для школьников из 5–11-х классов. Туры по ОБЖ, физической культуре и технологии предусматривают также практические задания.

Зарегистрироваться для участия в олимпиаде можно также на сайте, за три дня до тура.

Как отметил научный руководитель столичного Центра педагогического мастерства Иван Ященко, попробовать свои силы на школьном этапе может любой ребенок — вне зависимости от уровня подготовки и опыта участия в олимпиадах.

— Уникальность школьного этапа Всероссийской олимпиады заключается в заданиях. Они подготовлены таким образом, чтобы заинтересовать любого ребенка. В прошлом году участниками в Москве стали 550 тысяч ребят — это огромная цифра. И она свидетельствует о том, что олимпиада становится более популярной и массовой, — рассказал Ященко.

Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 предметам. Состязание включает в себя четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный, пишет официальный сайт мэра Москвы.