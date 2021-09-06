Экстрасенс Мехди Вафа рассказал, что ждет знаки зодиака в сентябре

Фото: instagram/mehdiebrahimivafa

Лето закончилось, а значит — пришла пора узнать, что ожидает представителей всех знаков зодиака в первый месяц осени. Гороскоп на сентябрь составил победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа.

Овен

Для Овнов первый месяц осени окажется периодом рутины и монотонности, который предстоит перетерпеть. Однако подобное спокойствие даст представителям знака шанс подумать о своем будущем. В середине сентября у них будет отличная возможность изменить течение своей жизни. При этом важно внимательно относится к своим финансам и избегать всяческие риски.

Телец

Представителей этого знака в сентябре может ожидать приятный сюрприз — признание, сделанное важным человеком. В целом этот месяц выдастся для Тельцов интересным и определяющим. Решатся вопросы разного рода, в особенности личной жизни и финансов.

Близнец

Этот знак войдя в осень начал свой невидимый путь к заветной цели. Много обдумано, но решение так и не было принято. По словам экстрасенса, сентябрь будет подталкивать Близнецов к действиям, если они освободят их от тяжелого груза. Он отметил, что Близнецам пора перестать бояться и начать действовать.

— Конец месяца будет похож на акцию благотворительности. От вас многие будут ждать поддержки. Давать ее или нет — смотрите сами, но думайте о своем внутреннем ресурсе. Не исчерпайте себя, — отметил экстрасенс.

Рак

Звездный час настал для Раков. Этому знаку пора закончить затянувшиеся дела, так как сентябрь будет покровительствовать их смелости и предприимчивости. Начало осени обещает Ракам перемены.

Лев

В сентябре Львы буквально утонут в своих делах и заботах. По этой причине месяц для них пройдет быстро, а в его завершении Львы смогут насладиться плодами своих трудов.

Дева

Глоток свежего воздуха — вот чем будет для Дев первый месяц осени. Этому знаку рекомендуется осуществить все свои желания. Внутренняя энергия и прилив сил помогут Девам преодолеть любые трудности.

Весы

Самому гармоничному знаку зодиакального круга предстоит подготовиться к возникновению тупика. Начало месяца может озадачить этот знак, однако талант планирования поможет разрешить потенциальные трудности. В сентябре Весам стоит уделить время деловым отношениям.

Скорпион

Пора перемен — вот, как можно охарактеризовать сентябрь для Скорпионов. Смена места жительства, крупная покупка и многое другое может случиться в жизни этого знака в начале осени. Особым стимулом для Скорпионов послужат взаимоотношения с близкими.

Стрелец

Основная рекомендация для Стрельцов на сентябрь — быть честными с собой. Сентябрь для этого знака будет богат на события. Важно не только осознавать, но и делать. Если Стрельцов будет одолевать одиночество, им следует прислушаться к своему сердцу и действовать в согласии с ним.

Козерог

На Козерогов в сентябре снизойдет внутренняя гармония. Ее непременно следует сохранить. Также в этом месяце Козерогам следует уделять больше времени себе. Отличной идеей будет отправиться в путешествие.

Водолей

Этому знаку рекомендуется зарядиться положительной энергией. Наличие добрых и чистых сил поможет Водолеям ворваться в осень.

— Тем, кто в личном плане стоит перед выбором, советую не затягивать с решением, — рассказал Вафа.

Рыбы

Эксперт рекомендует Рыбам избегать перемен и рисков. Причем то или иное рискованное предприятие может быть оправдано только уважительными обстоятельствами. В середине месяца Рыбам следует быть особенно ответственными в вопросе домашних дел, а в конце — заняться творчеством, передает Starhit.

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