Президент РФС назвал хулиганской выходкой срыв матча Бразилии и Аргентины

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Срыв матча между национальными сборными Бразилии и Аргентины в Сан-Паулу — это хулиганская выходка. Об этом рассказал в понедельник, 6 сентября, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

По его мнению, матч не мог быть прерван по «заказу» кого-то.

— Это никому не выгодно: зрители на трибунах, футболисты на поле, телевидение работает, контракты подписаны. Это просто обычная хулиганская выходка и не более того... Если бы они не прошли карантинные меры или нарушили, конечно, их не допустили бы на футбольное поле, это однозначно, — отметил Колосков, слова которого приводит «Звезда».

В воскресенье, 5 сентября, через несколько минут после начала отборочный матч на чемпионат мира по футболу между сборными Аргентины и Бразилии оказался прерван. Аргентинские футболисты покинули поле.

Матч начался в бразильском Сан-Паулу в 22:00 и практически сразу же оказался приостановлен. На поле вышли посторонние люди. Причиной этому послужило нарушение протокола по коронавирусной инфекции.

Четыре аргентинских игрока, которые играют в Английской Премьер-лиге, не соблюли обязательный двухнедельный карантин по прилете из Великобритании. Причем некоторые из них оказались в стартовом составе сборной.