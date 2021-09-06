Станции Окружная МЦД-1 и МЦК соединят переходом по принципу «сухие ноги»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Окружная Карта всех событий

Пешеходный переход появится на станции Окружная первого Московского центрального диаметра (МЦД) и Московского центрального кольца (МЦК) в 2022 году. Его выполнят по принципу «сухие ноги» — пассажирам не придется выходить на улицу.

По словам главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, на сегодняшний день интегрированы девять из 10 направлений, соединение со всеми линиями завершится в следующем году.

Он отметил, что интеграция линии в транспортную систему Москвы является одной из главных задач при реализации проекта МЦК.

Также, на транспортно-пересадочном узле (ТПУ) «Окружная» будут открыты вестибюль Люблинско-Дмитровской линии и подземный переход. Комфортной пересадкой смогут воспользоваться 150 тысяч пассажиров.

ТПУ «Окружная», расположенный на границе районов Бескудниковский, Тимирязевский, Отрадное и Марфино, объединяет станции МЦК, МЦД и метро, пишет официальный сайт мэра Москвы.

5 сентября Максим Ликсутов заявил, что в настоящее время переход готов на 70 процентов.