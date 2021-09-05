Станции Окружная МЦК и МЦД соединят теплым переходом в 2022 году

Фото: Екатерина Якель / Вечерняя Москва

Между станцией Окружная Московского центрального кольца (МЦК) и ее «тезкой» на первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1) проложат теплый переход в 2022 году. В настоящее время он готов на 70 процентов. Об этом в воскресенье, 5 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, интеграция МЦК в городскую транспортную систему — одна из ключевых задач при реализации проекта. Профильный департамент совместно с РЖД уже провел значительную работу для создания пересадок между МЦК и железнодорожными станциями.

— Это и строительство новых, и перенос ближе к МЦК существующих станций железной дороги, как, например, Окружная. На сегодняшний день мы интегрировали 9 из 10 направлений. В следующем году планируем завершить соединение со всеми линиями, — заявил Ликсутов.

Транспортно-пересадочный узел «Окружная» расположен на границе четырех столичных районов: Тимирязевский, Марфино, Бескудниковский и Отрадное. Он объединяет сразу три транспортные артерии города: метро, МЦК и МЦД-1.

В среду, 1 сентября Ликсутов оценил работу электробусов в столице с момента их запуска. Он отметил, что в городе на 59 маршрутах введено в эксплуатацию свыше 700 единиц подобного транспорта. За прошедшие три года электробусы проехали около 50 миллионов километров по улицам Москвы и перевезли порядка 111 миллионов пассажиров.