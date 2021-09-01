Введению в эксплуатацию электробусов в Москве исполнилось три года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Электробусы курсируют по столице уже в течение трех лет. Заммэра Москвы в правительстве и руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в среду, 1 сентября, оценил работу такого транспортного средства за прошедшее время.

Он отметил, что в городе на 59 маршрутах введено в эксплуатацию свыше 700 единиц транспорта. За прошедшие три года электробусы проехали около 50 миллионов километров по улицам Москвы и перевезли порядка 111 миллионов пассажиров.

При этом электробусы показали успешный результат по вредным выбросам. Такой транспорт позволил снизить количество опасных веществ на 40 тысяч тонн.

— Переход на экологичный наземный городской транспорт — важный шаг в развитии здоровой городской инфраструктуры и улучшении качества жизни горожан. В 2018 году мэр города поручил внедрять электрические автобусы в городскую экосистему — сегодня мы уже являемся лидером по их количеству в Европе. И мы идем дальше — перестали закупать дизельные автобусы для поездок москвичей, увеличиваем количество экотранспорта, разрабатываем новые инновационные модели, — заявил Максим Ликсутов.

Он добавил, что в скором времени в столице появятся электробусы-гармошки, рассчитанные на большее число пассажиров. Также планируется начать тестирование водородного электробуса, который признан самым безопасным для природы транспортным средством, отмечает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В среду, 1 сентября, столичный мэр Сергей Собянин сделал пересадки с одного наземного транспорта на другой бесплатными. Глава города отметил, что повторный бесплатный проход будет действовать в течение полутора часов с начала поездки.